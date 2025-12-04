Neymar firma la tripletta nonostante il menisco rotto e fa impazzire un tifoso: cos'è successo per un selfie

Neymar si è ripreso la scena e ha trascinato il Santos in una serata che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione. Con una tripletta, la stella brasiliana ha firmato il 3-0 contro il Juventude , risultato che di fatto avvicina il club paulista alla salvezza. Per l’ex Barcellona e PSG si tratta del primo tris dal lontano aprile 2022, quando ancora vestiva la maglia del club parigino. Questa volta gli sono bastati 17 minuti per segnare tre gol pesantissimi, che permettono al Santos, a una sola giornata dalla fine del campionato, di avere bisogno di appena un punto per restare nella massima serie, o in alternativa sperare in passi falsi delle dirette concorrenti.

Neymar e un selfie non finito benissimo con tifoso

Al termine del match il clima di festa è stato improvvisamente interrotto da un episodio grottesco. Un tifoso, entrato in campo dopo aver eluso la sicurezza per tentare un selfie con Neymar, è scivolato proprio mentre cercava di raggiungerlo. La caduta ha coinvolto il difensore Zé Ivaldo, che è stato travolto e ha terminato la sua corsa contro la panchina, rimanendo a terra dolorante.

Zé Ivaldo messo ko per un selfie

Immediato l’intervento dello staff medico e dei compagni, visibilmente preoccupati, mentre dai video circolati sui social si notano anche alcune risate nervose dei giocatori, increduli per l’incredibile dinamica dell’incidente. Resta da capire se il tifoso sia riuscito o meno a scattare la foto desiderata; ciò che è certo è che l’unico a pagarne davvero le conseguenze, suo malgrado, è stato Zé Ivaldo.