Un colpo di testa all’85', il punteggio fermo sull’1-1 e una scena che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. Eduardo “Dudu” Rosa , attaccante brasiliano del Divinéia, ha perso il parrucchino in piena azione durante la sfida contro l’Arroio e il video ha fatto il giro del web. Intervistato dal quotidiano francese L’Équipe, il protagonista ha deciso di raccontare tutto: "Durante la partita tutto procedeva normalmente. Poi ho cercato di fare la differenza. Dopo un lancio lungo di un difensore della mia squadra, ho colpito la palla di testa e... i miei capelli sono finiti per terra . Ha fatto ridere tutti: sia chi sapeva che indossavo una parrucca, sia chi non ne aveva idea".

Perde il parrucchino dopo un colpo di testa e diventa famoso sui social: la storia dal Brasile

Lui, invece di nascondersi, ha scelto di stare al gioco: "L’ho trovato divertente: l’ho raccolta e ho iniziato a giocare con il pubblico, scuotendo i capelli. So che ad alcuni non piace ammettere di indossare una protesi, ma volevo sdrammatizzare". Il finale di gara, però, si è complicato: "Ho provato a rimettermela in testa, ma continuava a scivolare, quindi a volte ho dovuto tenerla in mano mentre correvo". L’incidente, alla fine, si è trasformato in un’occasione: "La mia reazione rilassata è piaciuta e in tre giorni ho guadagnato 509 follower sui social. Ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi chiedevano se fosse davvero possibile giocare a calcio con una parrucca. Per loro è una vera rivelazione. Ho la sensazione che stiamo rompendo un tabù".

"Dopo un grave infortunio al ginocchio sono diventato barbiere"

La storia di Dudu ha un risvolto quasi paradossale: infatti nella vita fa il barbiere e applica protesi capillari. Ci è arrivato dopo una carriera da giocatore spezzata sul nascere. "Da giovane sono entrato nel settore giovanile dell’Avaí, giocavo in attacco, soprattutto sulle fasce. Poi ho subito un grave infortunio al ginocchio e, non avendo le risorse economiche per dedicarmi al calcio al cento per cento, ho cercato lavoro e sono diventato barbiere. Con il pallone ho continuato con una modesta carriera nei campionati locali di Imbituba".