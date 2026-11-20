Neymar non riesce a stare lontano dalle polemiche . Era appena tornato in campo dopo la squalifica e aveva contribuito in modo decisivo alla vittoria del Santos . Bastano però pochi istanti dopo il fischio finale perché si parli d’altro. Il successo per 1-0 del Santos sul Coritiba si è chiuso con una discussione accesissima tra Neymar e i tifosi della squadra paranaense, con il brasiliano che ha risposto alle provocazioni arrivate dagli spalti con parole molto pesanti. Il video ha fatto subito il giro del web: "Smettetela di dire sciocchezze, andate all’inferno, idioti. Finirete in seconda divisione . Dovete rispettarmi. Rispettatemi, pezzi di m***a".

Neymar torna dalla squalifica e insulta i tifosi avversari

Un episodio che si aggiunge a una stagione già segnata da cartellini e squalifiche. Il 10 del Santos tornava infatti a disposizione dopo l’espulsione rimediata contro il Bahia, quando era stato cacciato con un rosso diretto per essersi coperto la bocca con la mano durante una discussione con Rodrigo Nestor. In campo Neymar era stato tra i migliori, si è mostrato molto partecipe e ha preso parte all’azione del gol santista. In pieno recupero, ha ricevuto palla sulla sinistra, si è accentrato e ha calciato di destro: il portiere Pedro Rangel ha respinto, ma Gabigol ha raccolto il pallone e ha segnato il gol vittoria.

Dopo il triplice fischio, l’ennesima provocazione dalle tribune ha fatto saltare i nervi al brasiliano. Non è stato l’unico a scaldare il clima: la serata si è chiusa con provocazioni e discussioni che hanno coinvolto sia Neymar ma anche lo stesso Gabigol. Resta da capire se l’ennesima sfuriata del suo numero 10 avrà conseguenze disciplinari.