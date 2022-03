Felipe Melo shock: rissa in aeroporto dopo l'eliminazione dalla Libertadores! Video

Un finale di Coppa Libertadores amaro per Felipe Melo, che è stato pesantemente contestato dai tifosi del Fluminense dopo un errore decisivo dagli undici metri nel corso della gara valida per il terzo turno. Fatale per il centrocampista ex Fiorentina e Juventus il rigore fallito contro il Club Olimpia che è valso l'eliminazione dalla competizione sudamericana per club. I sostenitori della società di Rio de Janeiro non l'hanno presa molto bene e hanno aspettato la squadra all'aeroporto, dove hanno immediatamente accerchiato il 38enne brasiliano urlando. La situazione è ben presto sfuggita di mano, con una rissa che si è scatenata coinvolgendo anche le forze di sicurezza presenti. Il video ha fatto il giro del mondo, ricondiviso più volte sui social.