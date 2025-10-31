Danilo torna in finale di Coppa Libertadores: "È stato fantastico"

Flamengo in finale di Coppa Libertadores, Danilo: "È stato davvero bello"

Cinque duelli vinti su sei, cinque interventi decisivi e 81 passaggi riusciti su 94 (86%) nella semifinale d'andata con il Racing. Questi alcuni dei numeri di Danilo, vero leader difensivo del Flamengo. Nel secondo round, invece, il brasiliano è entrato al 61', aiutando i compagni a difendere lo 0-0 che è valso la qualificazione all'ultimo atto della Libertadores, dopo l'1-0 dell'andata. Ai microfoni di TNT, al termine del confronto con il Racing, Danilo non ha nascosto la sua emozione per il traguardo raggiunto all'età di 34 anni: "Per me è stato fantastico. Prima della partita, durante il riscaldamento, ho chiesto a Saúl di quale squadra fosse tifoso e gli ho spiegato cosa si prova a giocare per la squadra del cuore in una partita del genere, in un ambiente del genere. È stato davvero bello, è stata dura come deve essere la Libertadores - ha ammesso l'ex Juve -. Il gruppo merita i complimenti per l'impegno e il sacrificio, ora bisogna recuperare le forze e concentrarsi sul campionato brasiliano fino alla finale".