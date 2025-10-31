Corriere dello Sport.it
Danilo torna in finale di Coppa Libertadores: "È stato fantastico"

Il Flamengo dell'ex Juve affronterà il Palmeiras nell'ultimo atto della massima competizione continentale, dopo aver eliminato il Racing in semifinale
Dopo aver fatto ritorno in Brasile, al termine della sua esperienza con la maglia della Juventus, Danilo conquista subito una finale di Coppa Libertadores con i colori del Flamengo. L'ex difensore di Real Madrid e Manchester City tornerà a disputare l'ultimo atto della massima competizione continentale a 14 anni dall'ultima volta. Nel 2011, infatti, il classe '91 si aggiudicò il trofeo battendo il Santos. Stavolta, l'avversario di turno sarà il Palmeiras.

Flamengo in finale di Coppa Libertadores, Danilo: "È stato davvero bello"

Cinque duelli vinti su sei, cinque interventi decisivi e 81 passaggi riusciti su 94 (86%) nella semifinale d'andata con il Racing. Questi alcuni dei numeri di Danilo, vero leader difensivo del Flamengo. Nel secondo round, invece, il brasiliano è entrato al 61', aiutando i compagni a difendere lo 0-0 che è valso la qualificazione all'ultimo atto della Libertadores, dopo l'1-0 dell'andata. Ai microfoni di TNT, al termine del confronto con il Racing, Danilo non ha nascosto la sua emozione per il traguardo raggiunto all'età di 34 anni: "Per me è stato fantastico. Prima della partita, durante il riscaldamento, ho chiesto a Saúl di quale squadra fosse tifoso e gli ho spiegato cosa si prova a giocare per la squadra del cuore in una partita del genere, in un ambiente del genere. È stato davvero bello, è stata dura come deve essere la Libertadores - ha ammesso l'ex Juve -. Il gruppo merita i complimenti per l'impegno e il sacrificio, ora bisogna recuperare le forze e concentrarsi sul campionato brasiliano fino alla finale".

 

 

