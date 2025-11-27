Danilo a un passo dalla leggenda: tutto pronto per la finale di Coppa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Libertadores , tra Flamengo e Palmeiras . Danilo è pronto a tornare a giocarsi l'ambito trofeo dopo la vittoria nel 2011 con la maglia del Santos . In caso di vittoria nella sfida di sabato, l’ex difensore e capitano della Juventus diventerebbe l’unico giocatore nella storia ad aver vinto due volte la Copa Libertadores e due volte la Champions League.

Danilo: "Un sogno giocare la finale della Coppa Libertadores con il Flamengo"

In una recente intervista a Ge.Globo, Danilo ha parlato di cosa significa per lui giocare questa finale con la maglia del Flamengo, da sempre sua squadra del cuore: “È speciale, senza dubbio. Ero in un media day e la gente mi ha chiesto com'è vivere un momento come questo giocando per la mia squadra del cuore. Ho detto che non so come spiegarlo, lo saprò solo quando lo vivrò. Il sogno di giocare per il Flamengo è rimasto sopito per un po' e pensavo che non si sarebbe mai realizzato. Quando ho avuto l'opportunità, è riemerso e ora giocherò la finale di Libertadores e non riesco a spiegarlo. In semifinale, ero uno dei più emozionati durante i festeggiamenti. Davvero non riesco a spiegarlo”.

Finale Coppa Libertarodes: quando e dove si gioca

Sabato a Lima si affronteranno due squadre che attualmente rappresentano al meglio il campionato brasiliano. Negli ultimi sei anni di Copa Libertadores i due club sono arrivati alla vittoria della competizione per ben quattro volte: nel 2019 e nel 2022 è stato il Flamengo ad alzare il trofeo al cielo, mentre nel 2020 e nel 2021 ha vinto il Palmeiras. In palio c'è anche la possibilità di diventare la squadra brasiliana ad aver vinto più Coppa Libertadores nel campionato verdeoro, portando a casa la Tetra, ovvero il quarto titolo.