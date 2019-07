Mondiali femminili, diretta Usa-Olanda ore 17: probabili formazioni e dove vederla in tv

LIONE (FRANCIA) - Alle ore 17, al Groupama Stadium di Lione, andrà in scena la finalissima del Mondiale femminile tra Usa e Olanda. Da una parte le campionesse del mondo in carica, dall'altra le Oranje, regine d'Europa e intenzionate a conquistare l'alloro mondiale. La Nazionale a stelle e strisce arriva all'atto finale con un bottino di 24 gol realizzati e solamentre tre subiti, mentre l'Olanda, che nei quarti ha eliminato l'Italia, ha incassato lo stesso numero di reti ma ne ha segnate 11.

Dove vederla in tv

Usa-Olanda è in programma alle ore 17 al Groupama Stadium di Lione e sarà visibile in diretta su Rai 2 e Sky Sport Mondiali. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforma Rai Play e Skygo e in differita su Rai Replay.

Probabili formazioni

Usa-Olanda sarà anche Alex Morgan contro Vivianne Miedema, Megan Rapinoe contro Lieke Martens, Ellis contro Wiegman. I due ct dovrebbero optare per un 4-3-3, con Ellis che rispetto alla semifinale contro l'Inghilterra dovrebbe cambiare solamente due interpreti, con Mewis al posto di Horan a centrocampo e Rapinoe in luogo di Press nel tridente offensivo. Wiegman cambia ancora meno: una sola novità rispetto al turno precedente contro la Svezia, che ha chiuso al terzo posto, con Van de Sanden che sostituirà Beerensteyn.

USA (4-3-3): Naeher; O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Ertz, Mewis, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe. CT: Ellis.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. CT: Wiegman.

ARBITRO: Frappart (Francia).