La Roma è la prima semifinalista di Coppa Italia, rinviate le altre gare

ROMA - Finisce 4-0 per la Roma il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il San Marino Academy (era terminato 6-1 per le giallorosse il match d'andata). Al Tre Fontane le padrone di casa sbloccano il punteggio al 49' con Serturini che servita da Thomas sulla destra spinge in rete la palla del vantaggio. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Thestrup, che approfitta di un errore difensivo di Piergallini e batte in anticipo Ciccioli tra i pali. Il tris arriva al 62', con Ciccotti che sfrutta una ribattuta della difesa ospite sul tentativo di Serturini e si coordina a perfezione per il tiro al volo che vale il momentaneo 3-0. Le giallorosse insistono e calano il poker al 90': cross da destra di Thomas, Bernauer in girata mette il sigillo. Le capitoline centrano la seconda semifinale dopo quella dello scorso anno e attendono la vincente tra Fiorentina e Milan (in caso di passaggio del turno delle viola si ripeterebbe esattamente lo stesso confronto del 2018/19). La gara di ritorno dei quarti tra la formazione toscana e quella lombarda però è stata rinviata a data da destinarsi, così come le altre due sfide tra Juventus ed Empoli e Sassuolo e Florentia. La Divisione calcio femminile le ha annullate in osservanza delle richieste pervenute da alcune società e delle ordinanze delle regioni Emilia Romagna e Piemonte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Algarve Cup a rischio, si attendono decisioni

Dopo l'annullamento di alcune gare tra campionato e Coppa Italia, in dubbio potrebbe essere anche la partecipazione all'Algarve Cup della Nazionale di Milena Bertolini. La partenza delle Azzurre alla volta del Portogallo sarebbe in programma giovedì 27 febbraio dall'aeroporto di Venezia, ma l'autorizzazione del CONI e della FIGC si attende nelle prossime ore.