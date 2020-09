Coppa Italia: 3-1 della Lazio, la Roma CF guida il Girone dell'AS Roma

ROMA - Il primo weekend della Coppa Italia 2020-21 , dopo il successo del Verona sul Cittadella e de pareggio tra Pomigliano e Pink Bari, si conclude con le vittorie di Napoli Femminile, Lazio, San Marino Academy, Ravenna Women, Orobica e Roma CF. Nel primo match di giornata – disputato in mattinata in casa del Pontedera – sono le partenopee di Marino a conquistare i tre punti grazie all’1-0 firmato da El Bastali all’87’ e il comando del Girone G, in cui figura anche il Sassuolo, a riposo in questa fase d’avvio insieme a tutte le teste di serie. Successo in trasferta anche nel secondo appuntamento di giornata tra Brescia e Lazio: le lombarde si portano in vantaggio al 16’ con Cristina Merli ma le biancocelesti di Seleman ribaltano il punteggio con Visentin, Martin dal dischetto e Mattei in pieno recupero. Tre gol e tre punti che valgono il primato momentaneo nel Gruppo B, in cui è presente anche l’Inter. Nelle partite delle 15.00 spicca il 4-3 spettacolare tra Riozzese Como e San Marino Academy, nel Girone C insieme alla Fiorentina. Le lariane dopo il triplo vantaggio accumulato nel primo tempo grazie alla doppietta di Rognoni e alla rete di Ferrario incassa quattro reti nella ripresa dalla formazione di Conte e perde 4-3 il match d'esordio. Sconfitta anche per Cesena e Tavagnacco. Le romagnole perdono 1-0 la gara con l’Orobica (a segno Airola al 20’ per le bergamasche), mentre le friulane cadono in casa della Roma CF in virtù del 2-0 delle padrone di casa deciso da Glaser e Miglio. Le capitoline guidano il Gruppo H in cui figura la Roma di Betty Bavagnoli; l’Orobica il Gruppo F, che vede il Milan a riposo come testa di serie. Ko interno anche per il Chievo Verona contro il Ravenna Women: le ospiti sbloccano il risultato al 36’ con Filippi, Carraro risponde al 55’ ma a 12’ dalla fine Burbassi regala i tre punti alla squadra romagnola, che si prende il primo posto nel Girone D, dove milita anche l’Empoli Ladies.