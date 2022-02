Tre autogol in mezz'ora: partita da incubo per Meikayla Moore

Tre autogol in mezz'ora. Meikayla Moore , difensore del Liverpool e della nazionale neozelandese, ha vissuto la sua gara da incubo nel corso del match tra Usa e Nuova Zelanda , valevole per la SheBelieves Cup . Un autogol di testa, uno di destro e uno di sinistro. Prodezze che sono immediatamente diventate virali sulla rete. Il numero cinque neozelandese è rimasta sotto shock , tanto da chiedere la sostituzione al 40' del primo tempo. La ct Jitka Klimkova l'ha sostituita con Rebekah Stott. "Moore ha avuto una giornata difficile, ovviamente, è triste e delusa, ma è una persona forte e una giocatrice che appartiene a questa squadra", ha commentato il tecnico.

In campo la figlia di Dennis Rodman

Nel corso della gara si è messa in evidenza anche la 19enne Trinity Rodman, attaccante statunitense alla seconda presenza in nazionale. La giovane è la figia dell'ex stella dei Ditroit Pistons e dei Chicago Bulls Dennis Rodman. Trinity è diventata a nemmeno 20 anni la giocatrice più pagata della Nwsl, avendo firmato un contratto da 281mila dollari all'anno più i premi, che supera quelli di fenomeni del calcio femminile come Alex Morgan e Megan Rapinoe, che ne percepiscono 250mila.