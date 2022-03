Champions Donne, fissato l'orario della finale all'Allianz Stadium

Women's Champions League, la Juve sogna la finale in casa

Sono otto le squadre rimaste in lotta per la conquista della Uefa Women's Champions League, tra cui la Juve, che sogna di disputare la finale in casa, ma sarebbe una vera impresa riuscirci per Bonansea e compagne. Le bianconere sono approdate per la prima volta ai quarti di finale della competizione e saranno impegnate mercoledì 23 marzo per la gara di andata contro il forte Lione. Le altre gare del turno saranno: Bayern-Psg, Real Madrid-Barcellona e Arsenal-Wolfsburg. Nelle prossime settimane saranno ufficializzate le tante iniziative di avvicinamento all'evento, così come le modalità di vendita dei biglietti.