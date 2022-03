Coppa Italia, capolavoro Giugliano: la Roma batte l'Empoli 1-0

La gara di andata della semifinale di Coppa Italia Socios tra Empoli e Roma termina 1-0 a favore delle giallorosse. La formazione di Spugna si conferma ancora una volta in grande stato di forma e dà appuntamento alle toscane il prossimo 30 aprile, quando nella Capitale si giocherà il match di ritorno. Al Centro Sportivo di Petroio è subito Roma: al 3' Pirone appoggia per Glionna, la classe '99 si coordina e prende in pieno il palo. Passano soltanto due minuti e dalle parti di Capelletti si presenta una pericolosissima Pirone, che impatta di testa ma il pallone finisce alto. Le ragazze di Ulderici si difendono bene ma non riescono a impensierire più di tanto la retroguardia ospite: al 17' e al 20' le giallorosse continuano a produrre azioni di attacco e tentano la rete con Linari e Glionna, ma entrambe le occasioni si concludono in un nulla di fatto. Alla mezz'ora Haavi accusa un fastidio fisico ed è costretta ad abbandonare il campo, al suo posto subentra Serturini che sfida immediatamente l'estremo difensore avversario al primo pallone giocato. Prima del break, al 40' Cinotti commette fallo su Giugliano da posizione discreta: alla battuta si presenta Andressa che spara altissimo. Pochi minuti dopo ennesima incursione di Glionna, che mette in mezzo per Pirone che non concretizza. In avvio di ripresa la Roma torna a spingere il piede sull'acceleratore e va vicinissima al gol con Serturini. L'incontro si sblocca al 60': Giugliano calcia splendidamente una punizione dal limite e la piazza a giro sotto l'incrocio, portando le giallorosse in vantaggio. Da qui alla fine nessun'altra occasione degna di nota, se non il quasi pareggio dell'Empoli, con Dompig che serve ottimamente Tamborini brava a colpire di testa: strepitosa Lind, che si distende ed evita il gol, decretando la definitiva vittoria della Roma per 1-0. Nell'altra semifinale di andata, invece, la Juventus ha sbancato il Vismara battendo il Milan con un netto 6-1. A segno Girelli e Bonfantini con una doppietta, Nildén e Rosucci.