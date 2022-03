Coppa Italia, la Roma sogna il bis. Giugliano: “Ci sta dando molta fiducia vincere”

La prima delle due gare di semifinale di Coppa Italia tra Empoli e Roma va alle giallorosse, brave a imporsi 1-0 grazie alla rete di Giugliano . Per la numero 10 capitolina un gol capolavoro : al 60' si incarica di calciare una punizione defilata dal limite e la mette dove per Capelletti è impossibile arrivare, consegnando alla Roma l'ennesimo record. Per la formazione di Spugna , infatti, si tratta della 9a trasferta vinta nel 2021-22, e due degli ultimi tre gol di Giugliano sono arrivati proprio in Coppa Italia. Prima di quello contro l'Empoli la centrocampista classe '97 aveva messo la firma contro il Tavagnacco , durante la fase a gironi del torneo. Quanto alle toscane, la squadra di Ulderici non è riuscita a vincere nessuna delle cinque gare della competizione: quello con Bartoli e compagne è il primo KO dopo una serie di quattro pareggi consecutivi. Nota di merito per Soffia , la giocatrice che ha vinto più duelli durante il match (nove). Preoccupazione, invece, per Haavi , costretta ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.

Spugna: “Ora dobbiamo essere bravi a gestire la rosa”

Nel post gara arriva l'analisi di Spugna: “Nel primo tempo avremmo dovuto concretizzare di più, ma la cosa bella è uscire dal campo con un risultato pieno, positivo: si mette bene per la partita di ritorno. Dobbiamo fare i complimenti all'Empoli perché ha fatto una gara bella e ci ha creato qualche difficoltà soprattutto nel finale. Giugliano sta vivendo un buon momento. È in forma, sta bene. Si merita questa rete, sono contento per lei. Al ritorno? Servirà fare una partita come quella dell'andata: cercando di gestire bene la palla e avendo il match in comando. Le armi per fare gol le abbiamo”.

Giugliano: “Contenta del gol, ma soprattutto della vittoria”

“Per noi questo è un risultato molto importante – dichiara la match winner – Ci permette di affrontare una partita in casa nostra con più voglia e determinazione. È stato importante, ci sta dando molta fiducia vincere, stiamo avendo continuità anche in campionato. Sono contenta di aver segnato e di aver contribuito alla vittoria. Adesso pensiamo a migliorare e a pensare ai nostri obiettivi. La rete? In riscaldamento ci avevo provato e ci ero riuscita. Di solito quando in riscaldamento le sbaglio, in partita le segno. Stavolta era top.Queste partite a noi piacciono molto. Stiamo vincendo, stiamo continuando in settimana a lavorare bene, con il sorriso. Ora ci aspetta il Milan, prepareremo l'incontro al meglio”.