Champions League, la Juventus rimonta il Lione e vince 2-1 con Girelli e Bonfantini

La Juventus di Montemurro rimonta un Lione fortissimo e, approfittando della superiorità numerica, chiude il match di andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League 2-1. In avvio di gara c’è un primo botta e risposta lampo: quando sono passati solo quaranta secondi Cascarino mette in mezzo per Macario che da posizione ravvicinata sparata alto; sul capovolgimento di fronte occasione ancora più ghiotta per le bianconere con Hurtig, che approfitta di un pasticcio firmato Bouhaddi-Renard ma si divora, a due passi dalla porta, il prezioso gol del vantaggio. Le francesi, però, spingono, e all’8’ vanno a segno proprio con la numero 13 Macario, che trasforma di testa su assist preciso di Bacha e sigla l’1-0. La Juventus subisce il pressing del Lione ma si difende bene, concedendo ulteriore spazio alle avversarie solo al 31’, con Macario che tenta il destro ma non centra lo specchio. Pochi minuti dopo è Bacha, che sulla corsia di sinistra corre tantissimo, a impegnare Peyraud-Magnin con un tiro cross, ma il portiere di casa fa buona guardia e allontana. Al 35’ Malard si libera in area e supera proprio l’estremo difensore della Juventus andando vicinissima al gol, ma Girelli è immensa e salva sulla linea mentre l’arbitro Foster chiama il fuorigioco. La formazione di Bompastor ha in mano la gara, gestisce il pallone e non concede ripartenze a Gama e compagne, ricavando anche nuove buone occasioni sul finale del primo tempo come quella con Malard, che trova la rete ma viene pescata ancora in outside.