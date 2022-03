Per Juve o Lione Women c'è il Psg. Barcellona, manita nel Clásico

Il Psg supera il Bayern: ora Juve o derby

Nell'altro quarto il Psg fa 2-2 con il Bayern Monaco dopo i tempi supplementari (all'andata 2-1 per il Paris) e passa il turno. In semfinale la vincente di Lione-Juve, gara in calendario giovedì (ore 21). Le bianconere ripartono dal risultato straordinario della prima sfida, il 2-1 in rimonta, e si giocheranno tutto in casa dell'OL.

Tabellino Psg-Bayern