Champions Women, il Lione elimina la Juve: sarà derby col Psg

LIONE - Sarà derby di Francia in semifinale, a sfidare il Psg ci vanno le campionesse del Lione. Alla Juve non riesce l'impresa del passaggio del turno contro la squadra che più di tutte ha vinto in Champions League (sette volte, cinque delle quali di fila dalla stagione 2015-16 a quella 19-20), nonostante la vittoria per 2-1 maturata all'andata a Torino con le reti di Girelli e Bonfantini. L'OL ribalta tutto e in casa cala il tris: apre al 33' Hegerberg di testa (57 presenze in Champions e 57 gol), raddoppia dopo due minuti Malard e chiude i giochi nella ripresa Macario al 73'. Inutile il timbro nel finale di Staskova (84'), che fissa sul 3-1 il punteggio. Le francesi impongono la loro qualità, mettendo in affanno le bianconere di Montemurro. Dunque Psg-Lione e Barcellona, che ha eliminato il Real Madrid, contro Wolfsburg, che ha fatto fuori l'Arsenal, questo il quadro completo delle semifinali della Champions Women.