Qualificazioni Mondiali, verso Italia-Lituania. Bertolini: “Ora contano solo questi novanta minuti”

PARMA -La Nazionale italiana femminile è pronta a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Domani venerdì 8 aprile (ore 19) le Azzurre di Bertolini fanno il loro debutto al Tardini di Parma per affrontare la Lituania, penultima nel girone e battuta 5-0 nel match d’andata. Martedì 12, invece, alle 17.45 a Thun va in scena l’atteso scontro diretto con la Svizzera, che guida la classifica del Gruppo G con tre punti di vantaggio sull’Italia (nella gara di Palermo le elvetiche si sono imposte sulle italiane 2-1). “Siamo contente di poter giocare in una città che ha una tradizione calcistica così importante – ha dichiarato Milena Bertolini in conferenza stampa - Sono sicura che il pubblico ci darà una spinta in più: per qualificarci dovremo vincere tutte le partite, ma l’importante è che la squadra sia focalizzata sui novanta minuti contro la Lituania”.