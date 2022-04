Coppa Italia, la Roma sfida l'Empoli e va a caccia della seconda finale consecutiva

ROMA – Tutto pronto per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Roma ed Empoli, in programma al Tre Fontane sabato 30 aprile alle 14.30. Si riparte dall'1-0 a favore delle giallorosse conquistato grazie alla splendida rete di Giugliano, che ha tirato fuori l'asso nella manica e ha punito le toscane direttamente da calcio piazzato, con un gran destro da posizione defilata. La formazione di Spugna gode di un ottimo momento di salute: tra i club di Serie A è la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga in tutte le competizioni in virtù di 12 partite senza sconfitte, frutto di 10 successi e 2 pareggi. Quello tra Roma ed Empoli è l'ottavo confronto, Bartoli e compagne hanno vinto sei dei sette precedenti (una sola sconfitta nel settembre 2020) con un punteggio complessivo di 14-4. La formazione capitolina ha, inoltre, tenuto la porta inviolata in tre dei quattro incroci più recenti, inclusa la semifinale d’andata giocata in trasferta. Qualora passasse il turno, la Roma centrerebbe la sua seconda finale in tutte le competizioni dopo quella raggiunta nella scorsa edizione di Coppa Italia contro il Milan, vinta ai calci di rigore. L’ultima squadra capace di disputare almeno due finali consecutive in questo torneo è stata la Fiorentina (tre di fila, 2017/2018/2019). Tra gli assoluti riferimenti di Spugna, infine, Lázaro e Pirone, che in Coppa contano tre marcature, mentre per le toscane a prendersi spesso la scena sono Bragonzi e Dompig, le migliori marcatrici stagionali per le azzurre