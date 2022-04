Coppa Italia Socios, la Roma vola in finale con i gol di Soffia e Bartoli

ROMA - Missione compiuta: la Roma batte l'Empoli anche nel match di ritorno (per un risultato complessivo di 3-0) e stacca il pass per la seconda finale consecutiva di Coppa Italia, in programma il prossimo 22 maggio alle 14.15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Le giallorosse di Spugna sono chiamate a difendere il titolo contro la vincente del confronto tra Juventus e Milan, che al momento vede le bianconere favorite grazie al netto successo per 6-1, al Vismara, nella gara di andata. Al Tre Fontane il primo quarto d'ora di gioco è di sostanziale equilibrio, dal 17' in poi, invece, in campo si vede solo la Roma: Andressa crossa per Linari che ci prova di testa ma la sua conclusione termina fuori. Al 22' Serturini è imprendibile sulla corsia di sinistra e la mette dentro per Roman Haug, che tenta la rete anche con l'aiuto di Lazaro ma la difesa toscana è attenta e allontana.