Coppa Italia Socios, verso la finalissima Juventus-Roma al Mazza di Ferrara

Cresce l'attesa per la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Roma, fissata per domenica 22 maggio alle 14.15 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Le due formazioni, attualmente le migliori del massimo campionato femminile italiano, si affrontano per l'11ª volta considerando tutte le competizioni: le bianconere – reduci dal quinto Scudetto consecutivo – sono imbattute in nove precedenti (8V, 1N), ma l'unico ko incassato è arrivato proprio in Coppa Italia, nella semifinale d’andata della scorsa edizione (2-1 il 13 marzo 2021), vinta poi dalle giallorosse campionesse in carica. La Roma giocherà contro la Juve la sua seconda finale in tutte le competizioni dopo quella del 30 maggio 2021 contro il Milan, vinta ai calci di rigore dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari. Bianconere e capitoline, inoltre, sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol in questa edizione di Coppa Italia, rispettivamente 26 e 16, con il Milan fermo a 17. I due team sono anche quelli che hanno realizzato il maggior numero di marcature su palla inattiva nella Serie A 2021-22. Paloma Lázaro è una delle due giocatrici, insieme ad Annamaria Serturini, ad aver segnato contro la Juventus in due competizioni differenti in maglia giallorossa: una rete in campionato a marzo, una nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-21. Infine, Andressa Alves è la miglior marcatrice della Roma in Coppa con otto gol all’attivo, sette dei quali sono arrivati lontano dal Tre Fontane.