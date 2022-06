Juve Legends vs Milan Legends: a Roseto arriva Del Piero

È ancora grande, grandissimo calcio a Roseto degli Abruzzi: se l’arrivo di Totti aveva infiammato gli animi, Roseto è già fermento per vedere di nuovo con le scarpette ai piedi uno dei giocatori considerato tra i migliori nella storia del calcio italiano: Alessandro Del Piero. Lunedì 20 giugno alle ore 20.30 la Nardone Eventi porta di nuovo nella cittadina abruzzese un grande evento di calcio a 5 e questa volta riunisce al PalaMaggetti alcuni tra i giocatori che hanno reso grandi due importanti club italiani, la Juventus e il Milan. Con il Pinturicchio scenderanno in campo anche i bianconeri Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Simone Pepe e Antonio Chimenti, mentre per il Milan a tenere alta la bandiera rossonera saranno Massimo Ambrosini insieme a Massimo Oddo, Marco Amelia, Federico Giunti e Cristian Brocchi.

Diciannove stagioni alla Juventus, undici anni da capitano, in bianconero Alex Del Piero ha vinto 6 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale nella quale segna il gol decisivo, diventando il giocatore con più presenze (705 partite) e il miglior marcatore (290 reti) nella storia del club. Ma è soprattutto uno degli “eroi” del mondiale 2006, segnando uno dei due gola nella semifinale contro i padroni di casa della Germania e realizzando uno dei rigori nella finale con la Francia. Vivendo stabilmente a Los Angeles da diversi anni, dal suo addio alla Juventus, il 13 maggio 2012, sono state poche le occasioni di rivederlo in campo, soprattutto in bianconero. Sarà la Nardone Eventi a rimettergli di nuovo addosso la maglia della Juventus, regalando agli amanti del calcio italiano un evento eccezionale.

Stelle del passato anche nel team Milan, a partire da Massimo Ambrosini, che in rossonero ha trascorso diciassette stagioni ereditando la fascia di capitano dopo l’addio di Paolo Maldini. E Massimo Oddo, il pescarese Campione del Mondo 2006, che con il Milan ha vinto una UEFA Champions League, uno scudetto e una Supercoppa italiana. A chiudere il quintetto saranno Cristian Brocchi e Federico Giunti.

Ma sono tanti i campioni del passato pronti a scendere in campo a Roseto per la Juventus. A causa di un infortunio giovedì in un amichevole, mancherà Fabrizio Ravanelli, ma al suo posto arriverà un altro bianconero che sarà svelato nella giornata di sabato. Ci sarà invece il “soldatino” Angelo Di Livio che in bianconero ha vinto 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe di Lega 1 Champions League, una Supercoppa UEFA e 1 Coppa Intercontinentale. E ancora l’ex attaccante di Juventus e Nazionale Simone Pepe e il ritorno di Antonio Chimenti a difendere la porta.

Il programma

Ore 19:00 apertura cancelli

Ore 20:30 Juventus Legends vs Milan Legend

Juventus Legends vs Milan Legends è solo uno degli importanti appuntamenti della Nardone Eventi che daranno lustro al calendario di appuntamenti estivi di Roseto. L’agenzia ha infatti in programma spettacoli con alcuni tra i più grandi comici italiani come Paolo Ruffini con il suo spettacolo Up & Down l’8 luglio e Gabriele Cirilli Live il 23 luglio, entrambi al Porto turistico. Stessa location per Uccio De Santis, che il 12 agosto sarà ospite con “Vi racconto il mio Mudù”, con la partecipazione di Antonella Genga e Umberto Sardella.