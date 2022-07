UEFA Women’s Euro: sfortuna per Alexia Putellas: crociato distrutto

Oggi è il giorno inaugurale di UEFA Women's Euro England 2022 , l'europeo femminile che inizia questa sera alle 21.00 con la gara tra le favorite alla vittoria finale dell' Inghilterra e l 'Austria , qualificata come seconda dietro la Francia nel Gruppo G.

Il capitano della Spagnia Alexia Putellas si rompe il crociato

Alexia Putellas, Pallone d'Oro femminile in carica, si era infortunata al ginocchio nel pomeriggio di ieri nel corso dell'ultimo allenamento prima dell'inizio ufficiale del torneo. Ricordiamo che la Spagna debutterà nell'Europeo solamente venerdì sera contro la Finlandia.

C'era già molta preoccupazione intorno alle sue condizioni, ma almeno nelle prime ore i medici nella nazionale non si erano sbilanciati, ribadendo la volontà di aspettare i risultati degli esami clinici.

Gli esiti sono arrivati poco prima di mezzanotte: rottura del crociato anteriore e niente Europeo.

Questo il responso dei medici: "Gli esami effettuati sull'atleta spagnola nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio 2022, presso l'ospedale King Edward VII di Londra, hanno confermato che il capitano della nazionale femminile spagnola ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Chi è Alexia Putellas, Pallone d'Oro femminile e stella del Barcellona

L'Europeo femminile perde un altro pezzo pregiato, ed è anche un duro colpo per la stessa Spagna, che per questa manifestazione doveva già fare a meno di Jennifer Hermoso, miglior marcatrice della Roja, sempre per infortunio.

Con il Barcellona, nella scorsa stagione, Putellas è stata capocannoniere della Champions League con 11 reti, mentre ne ha segnate 18 nella Liga spagnola.

Con 27 gol in 100 presenze con la Spagna è una delle migliori giocatrici in assoluto a livello internazionale, e la sua assenza sarà un vero colpo per tutti gli appassionati, che volevano godersi le giocate spettacolari di questa giocatrice fenomenale.

Ricordiamo che la Spagna è in un girone assieme a Danimarca, Finlandia e Germania.