Europei femminili, Norvegia inarrestabile: Irlanda del Nord ko 4-1

SOUTHAMPTON (Inghilterra) - La Norvegia non tradisce i pronostici della vigilia e batte 4-1 l'Irlanda del Nord nella partita d'esordio degli Europei femminili. Al St. Mary Stadium di Southampton la formazione guidata dal ct svedese Martin Sjogren archivia la pratica già nella prima frazione di gioco. Julie Blakstad apre le marcature al 10', Frida Leonhardsen-Maanum raddoppia al 13' e Caroline Hansen firma il 3-0 su calcio di rigore al 31'. All'inizio del secondo tempo l'Irlanda del Nord riesce ad accorciare le distanze con Julie Nelson al 49', ma appena 6 minuti più tardi Guro Reiten realizza il gol del 4-1 definitivo. Grazie a questo successo la Norvegia vola in testa al Girone A dell'Europeo, a pari merito con l'Inghilterra (ma avanti in virtù della differenza reti). Il 10 luglio sarà il turno dell'Italia, che dovrà vedersela contro la Francia.