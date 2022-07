Europei femminili, Germania ai quarti: 2-0 alla Spagna. Ok la Danimarca

LONDRA (Regno Unito) - Nella seconda giornata del gruppo B la Germania centra la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell' Europeo Femminile : Dabritz e compagne, otto volte campionesse d'Europa, bissano il successo della prima gara contro la Danimarca superando 2-0 la Spagna : a decidere la gara sono i gol di Buhl al 3' (brava l'attaccante del Bayern a sfruttare un errore in disimpegno del portiere Panos) e il raddoppio di Popp di testa al 35' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La nazionale tedesca conquista così i quarti di finale, salendo a quota sei punti in testa al girone: per le iberiche sarà invece decisiva la prossima gara contro la Danimarca.

Danimarca ancora in corsa: 1-0 alla Finlandia firmato Harder

Le vice-campionesse in carica della Danimarca restano aggrappate con gli artigli alla qualificazione al prossimo turno: dopo il pesante ko alla prima contro la Germania la nazionale della juventina Junge Pedersen e della milanista Thrige Andersen ( rispettivamente 90 e 56 minuti in campo quest'oggi) batte 1-0 la Finlandia grazie al gol di testa al 72' della centrocampista del Chelsea Harder e raggiunge in classifica la Spagna a quota tre punti: sarà decisiva per il pass alla fase ad eliminazione diretta proprio l'ultimo match fra le scandinave e le iberiche, con la Finlandia (che lascia in panchina Heroum della Lazio e Auvinen della Samp) che invece, ancora a quota zero, saluta ufficialmente ogni speranza di qualificazione.

