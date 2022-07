Europei femminili, pokerissimo Svezia per l'Italia. Ai quarti anche l'Olanda

INGHILTERRA - Il girone C era l'unico che ancora non aveva assegnato qualificazioni ai quarti, ma l'ultima giornata non ha riservato sorprese: a passare il turno sono come da pronostico Svezia e Olanda, in quest'ordine per la differenza reti, che premia le scandinave, potenziali avversarie a questo punto dell'Italia, se le Azzurre della ct Bertolini dovessero riuscire a battere il Belgio e chiudere al secondo posto alle spalle della Francia, che affronterà la già eliminata Islanda nell'ultimo match del gruppo e le oranges per un posto in semifinale.