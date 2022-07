Europei femminili, la Germania vola in semifinale: 2-0 all'Austria

LONDRA (Regno Unito) - La Germania continua la sua marcia da schiaccia sassi nell'Europeo Femminile 2022 e approda in semifinale: le otto volte campionesse d'Europa, dopo le tre vittorie consecutive che hanno spianato la strada al primato nel girone B, centrano il loro quarto successo di fila (mantenendo ancora la rete inviolata) battendo 2-0 l'Austria nei quarti di finale: a decidere il match un gol della centrocampista del Bayern Monaco Magull, che al 26' mette in rete con un tocco rasoterra su assist della Buhl, e il raddoppio al 90' dell'attaccante del Wolfsburg Popp che beffa il portiere avversario ostacolando il suo rinvio e facendo carambolare il pallone in rete. Sfortunate le austriache che colpiscono due pali ed una traversa: sfatato dunque il tabù dei quarti per le tedesche, turno nel quale avevano trovato l'eliminazione agli scorsi Europei dopo i cinque successi consecuti nelle precedenti edizioni: Popp e compagne attendono l'esito del match fra Francia e Olanda (in programma il 23 luglio) per conoscere la squadra da affrontare per giocarsi un posto in finale.