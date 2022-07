Europei femminili, Svezia all'ultimo respiro: Belgio piegato e semifinale

LEIGH (Regno Unito) - Sarà la Svezia a sfidare l'Inghilterra padrona di casa nella prima semifinale degli Europei femminili in corso nel Regno Unito. Al Leigh Sport Village nel match che avrebbe potuto vedere protagonista l'Italia , le scandinave piegano all'ultimo assalto la resistenza del Belgio con un gol di Linda Sembrant in pieno recupero e si conquistano il confronto con le Leonesse. Dall'altra parte del tabellone, la Germania attende l'esito dell'ultimo quarto di finale tra Francia e Olanda .

Match a senso unico, ma che fatica per la Svezia

Successo e qualificazione meritata per la Svezia, che domina il quarto di finale con il Belgio praticamente dal primo all'ultimo minuto. Nel primo tempo il VAR cancella la rete del vantaggio scandinavo firmata da Blackstenius, pescata in fuorigioco. Nella ripresa è Asllani a centrare il palo della porta belga. Allo scadere dei 3 minuti di recupero, quando incombevano i tempi supplementari, arriva però la rete in mischia di Sembrant, che regala alla Svezia la semifinale con l'Inghilterra.