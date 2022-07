Euro donne: Valeri e Mariani in sala Var per la finale di Wembley

LONDRA (INGHILTERRA) - Se il cammino delle azzurre di Milena Bertolini si è fermato ai gironi, ci sarà comunque un pezzo d'Italia a Wembley nella finale dell'Europeo di calcio femminile. Per il match di domenica (31 luglio, ore 17) tra l'Inghilterra e la Germania, arrivate alla sfida decisiva per il titolo grazie ai successi contro Svezia e Francia nelle rispettive semifinali, sono stati infatti designati Paolo Valeri e Maurizio Mariani come Var e Avar.