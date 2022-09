Women's Champions League, Roma corsara a Praga

PRAGA (Repubblica Ceca) - Splendida vittoria per la Roma femminile nell'andata del preliminare di Women's Champions League: le giallorosse di mister Spugna, passano 2-1 in rimonta sullo Spartaallo stadio Letnà di Praga e aspettano ora il match di ritorno in programma giovedì prossimo al Tre Fontane.