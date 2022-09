Roma Women, vittoria in rimonta con la Fiorentina: Haug e Giacinti firmano il 2-1

ROMA - Nel turno valido per la quarta giornata di Serie A femminile la Roma stoppa la marcia vincente della Fiorentina capolista, reduce da tre vittorie nelle prime tre partite, vincendo 2-1 al 'Tre Fontane' contro la squadra di Patrizia Panico. Al 28' le viola passano in vantaggio con Catena, abile a sfruttare un preciso passaggio in area di Mijatovic, stoppare il pallone e beffare l'incolpevole Lind con un gran tiro sotto l'incrocio. Dopo tante occasioni da gol, però, le giallorosse trovano il pari in avvio di secondo tempo: è il 52' infatti quando Haug finalizza al meglio un cross dalla sinistra di Lazaro e batte Schroffenegger con un colpo di testa sul secondo palo. Al 75' le giallorosse ribaltano il match: è l'ex della gara Giacinti (subentrata da un quarto d'ora ad Haug) a firmare la rete decisiva: velocissima la classe '94 a girarsi in area e a concludere di sinistro superando ancora l'estremo difensore toscano. Giallorosse che salgono così a quota nove punti, raggiungendo in cima alla classifica proprio la Fiorentina.