Juve-Koge 2-0: le Women accedono ai gironi di Champions League

Juve-Koge: un gol per tempo

La Juve segna un gol per tempo, sbloccando presto la partita per non vivere troppi patemi in attesa della rete della qualificazione. A segnare, di testa, è Gunnarsdottir all'11. Da lì in avanti, chi si aspetterebbe una reazione da parte del Koge, rimande deluso. Le danesi giocano come se fossero sullo 0-0, cercando qualche raro contropiede con la veloce Carusa. Ma Cecilia Salvai è un muro. L'unica pecca di Girelli e compagne è non trovare presto il 2-0 della tranquillità, ma Peyraud-Magnin non è chiamata mai a intevenire.