Incredibile in Ajax-Arsenal: le porte erano più piccole!

OUDER-AMSTEL (Paesi Bassi) - L'Arsenal ha battuto per 1-0 l'Ajax a domicilio nel match di ritorno dei preliminari della Champions League femminile accedendo alla fase a gironi (2-2 l'andata in Inghilterra) ma a discutere è stato un clamoroso fatto nel pre-partita. Il match si è disputato presso il complesso sportivo Sportcomplex De Toekomst (a Ouder-Amstel), durante il riscaldamento le giocatrici dei Gunners si sono accorte che le porte erano sensibilmente più piccole rispetto alle misure standard imposte dalla UEFA: nello specifico i pali delle porte erano più bassi di ben 10 centimetri dopo la misurazione avvenuta direttamente sul campo prima dell'avvio del match. Il problema è stato risolto con l'allenatore dell'Arsenal Jonas Eidevall scioccato: "Giocare contro un grande club come l'Ajax, dove abbiamo dovuto misurare i pali della porta prima dell'inizio della partita... Non ho mai visto una cosa simile"