Lecce Women, Glt Foundation rinnova come main sponsor

Global Thinking Foundation sarà al fianco del Lecce Women per il quarto anno consecutivo come main sponsor. La Fondazione, presieduta da Claudia Segre, nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere di inclusione sociale per le fasce più deboli, affiancherà il club del presidente Lino De Lorenzis anche nella stagione 2022-‘23. Del connubio tra la fondazione e il club si è parlato ieri sera nel Salento, a Palazzo Baronale De Gualtieris, a Castrignano de' Greci, nel cuore della Grecia Salentina, durante la presentazione ufficiale della squadra che quest’anno partecipa al campionato nazionale di serie C.

L’avvio di stagione è stato superlativo: tre partite giocate e altrettante vittorie, nove reti segnate e solo una subita. “Porto i saluti della presidente Segre, assente questa sera per sopraggiunti impegni e di cui faccio orgogliosamente portavoce - ha detto nel suo intervento Massimo Mazzocchi, componente del cda di Global Thinking Foundation, presente alla serata con Federica Montesardi - Da quattro anni sosteniamo il progetto del Lecce Women ma, al di là della sponsorizzazione sulle maglie, Glt offre il suo supporto anche attraverso l'istituzione di borse di studio che consentono alle giovani atlete di studiare e fare calcio. In questo senso, siamo stati i primi in Italia a dar vita ad un progetto di tale portata. Ci riteniamo uno sponsor anomalo perché non vendiamo prodotti bensì diamo un grande supporto per la crescita delle ragazze e delle loro famiglie con valori sani utili nello sport e nella vita”.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci e per il Lecce Calcio l’amministratore delegato Sandro Mencucci, il direttore generale Giuseppe Mercadante, l’avvocato Nico Zinnari e il capitano Morten Hjulmand. Quest’ultimo, elemento di spicco della squadra allenata da mister Marco Baroni, nel suo intervento ha invitato le calciatrici a “Non mollare mai. Anche quando le cose vanno bene, come in questo momento, continuate a lavorare sodo per cercare di fare sempre meglio. Io e i miei compagni di squadra vi seguiamo e prometto che presto verremo a vedere anche qualche vostra partita”.