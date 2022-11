Supercoppa femminile, Mourinho carica la Roma: "Quando c'è una coppa va portata a casa"

Non parla, oggi, alla vigilia del derby José Mourinho. Ma fa una piccola eccezione per la Roma femminile, impegnata contro la Juventus nella Supercoppa italiana. L'allenatore portoghese invia un breve videomessaggio, che La7 manda in onda nel prepartita, e in poche parole riassume, perfettamente, la sua filosofia. Di sport e di vita.