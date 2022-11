Champions League femminile, la Roma tiene testa al Wolfsburg

LATINA - Nella notte del "Francioni" di Latina, altra grande prestazione della Roma, nel terzo appuntamento di Champions League. Le giallorosse di mister Spugna pareggiano 1-1 contro le fortissime tedesche del Wolfsburg, campionesse di Germania in carica e prime in classifica a punteggio pieno dopo sette partite, e restano in vetta al gruppo B proprio in compagnia delle teutoniche a quota 7 punti.