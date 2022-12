Champions League femminile, la Roma travolge il St. Pölten e vola ai quarti

LATINA - Impresa storica della Roma Femminile, che travolge il St. Pölten 5-0 e conquista per la prima volta i quarti di finale di Champions League. Prima il commosso ricordo di Sinisa Mihajlovic, poi l'avvio di match funestato dal maltempo, che dopo soli 7 minuti costringe l'arbitro Foster a sospendere il gioco a causa del nubifragio abbattutosi sullo stadio pontino. Alla ripresa non c'è partita: le giallorosse chiudono in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Serturini, controllano il gioco nel secondo tempo e dilagano nel finale con quattro gol in poco più di sei minuti: tra l'82' e l'88' vanno in gol Giacinti, Giugliano, due volte, e Glionna.