Pignagnoli, la denuncia: "Io incinta, la Lucchese non voleva pagarmi"

LUCCA - "A metà ottobre ho scoperto di essere incinta per la seconda volta. L’ho comunicato al manager della Lucchese, Mario Santoro, e mi sono sentita dire che gli impegni presi in estate vanno rispettati: non era più loro intenzione pagarmi ciò che mi spetta. Dopo quanto successo due anni fa col Cesena, non me lo sarei mai aspettato": Alice Pignagnoli, portiere della Lucchese in Serie C, racconta così la propria vicenda al Quotidiano Nazionale: la giocatrice racconta l'intenzione della società di non corrisponderle lo stipendio, sottolineando come, a Cesena appunto, il contratto sia stato rinnovato al settimo mese di gravidanza: "La società mi ha deluso - aggiunge - Fino a ieri mattina non mi erano nemmeno state pagate le prime tre mensilità di questa stagione. Poi è uscita la notizia, ed ecco arrivati i soldi. Per una donna dovrebbe essere normale sognare di fare la calciatrice e avere una famiglia. Sono incredula, ogni anno ci sono giocatori che si fanno male a lungo: una società dovrebbe essere pronta a tutto". Pignagnoli è legata alla Lucchese fino al termine della stagione: è stata infatti abolita la norma che prevedeva la rescissone delle atlete incinte. "A giugno partorirò e dal primo luglio sarò svincolata. Chissà se ci sarà una società che avrà la forza di offrirmi un contratto", conclude.