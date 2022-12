Lione-Juve Women finisce a reti bianche: bianconere fuori dalla Champions League

LIONE (Francia) - Niente da fare per la Juventus Women, che saluta alla fase a gironi la Women's Champions League. Alle bianconere non riesce l'impresa a Lione: serviva solo vincere per agguantare i quarti di finale, ma le ragazze di Joe Montemurro non vanno oltre lo 0-0 contro le campionesse in carica e salutano la competizione chiudendo al terzo posto del Gruppo C.