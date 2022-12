La Fifa cambia le norme sull'identità di genere: sorride Barbra Banda

Svolta in seno alla Fifa per quanto riguarda le norme sull'identità di genere. In corso una revisione sui regolamenti, come in molti altri sport, per stilare delle nuove linee guida. Torna dunque a sperare Barbra Banda, capitana dello Zambia e una delle più forti giocatrici al Mondo, che si era vista negare dalla Caf (l'equivalente della nostra Uefa a livello africano) il permesso per partecipare alla Coppa d'Africa a causa dei suoi livelli troppo alti di testosterone.