Coppa Italia, Roma Women in semifinale: Pomigliano ko 2-0

POMIGLIANO D'ARCO - Tutto facile per la Roma Women in Coppa Italia: dopo la netta affermazione per 8-1 nella partita di andata, le ragazze di mister Alessandro Spugna si aggiudicano anche il match di ritorno grazie al 2-0 maturato al 'Tre Fontane' contro il Pomigliano che vale alle giallorosse la qualificazione in semifinale. Decisiva una doppietta della centrocampista slovena Zara Kramzar, in gol al 21' e al 65'. Le giallorosse si giocheranno così l'approdo alla finalissima del torneo contro il Milan.