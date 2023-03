Roma-Barcellona Women all'Olimpico, Bartoli: "Non so se ci sarò..."

ROMA - "Questa è una conquista, giocare davanti a 35.000 persone all'Olimpico. Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di essere qui al pubblico. Poi c'è la partita e noi vogliamo provare a conquistare qualcosa anche in campo. Il nostro focus è la partita, sappiamo che facendo bene possiamo prendere sempre più pubblico". Così Alessandro Spugna , tecnico della Roma Women , nella conferenza stampa che anticipa la super sfida delle giallorosse contro il Barcellona nei quarti di finale di andata di Champions League. "Sarà un evento e un'esperienza fantastica. Sarà un altro tassello per noi e per tutto il movimento", ha spiegato.

L'analisi

"Abbiamo ragionato sempre partita dopo partita. Dopo aver affrontato il Wolfsburg in quel modo ci siamo dette che potevamo provarci e che avevamo possibilità di andare avanti. La tensione è giusto averla, a noi piace. La prendiamo e la vogliamo. Il Barcellona ha numeri pazzeschi, ho visto tante partite. Faccio difficoltà a trovare punti deboli, qualcosa possono concederti anche se poco. Vedremo cosa accadrà, deve essere anche un modo per vedere a che punto siamo contro una squadra di questo livello", ha aggiunto. "Losada? Non posso svelarti tutto. Vicky sta sempre meglio, migliora la sua condizione. Appena arrivata aveva bisogno di tempo per trovare la condizioni. Chiaro che come giocatrice non si discute, ma le serve tempo. Sta lavorando benissimo, si sta inserendo bene nel gruppo. Ci ha sempre dato una grossa mano. Per domani vedremo quale sarà il suo impiego", ha proseguito.

Bartoli: "Non so se giocherò"

"Sono uscita dalla semifinale di Coppa Italia con una distorsione. Oggi è una bella prova e vedremo se ci posso essere. Lo staff ha fatto un gran lavoro. Essere qui? Non ce lo aspettavamo, ma ci deve far capire tante cose. Dovremmo ripeterci anche nei prossimi anni. So che ci saranno 35.000 persone, è una conferma del fatto che ci seguono. Dopo 5 anni siamo riuscite ad avere questo seguito. Prometto che daremo il massimo, posso promettere solo questo", ha detto Bartoli, anche lei in conferenza.

"Non è impossibile battere il Barcellona"

"Nulla è impossibile, la speranza c'è sempre. Come con il Wolfsburg, entreremo in campo a fare il nostro. Metteremo la Roma in primo piano, questo non mancherà. Dipenderà anche dall'avversario. Certo che c'è la voglia di far risultato, ma dobbiamo comunque rimanere umili. Sappiamo che non dobbiamo pretendere di voler essere più forti del Barcellona, forse questa può essere la chiave per realizzare qualcosa che neanche noi ci aspettiamo. La voglia c'è, altrimenti domani è inutile scendere in campo", ha concluso Bartoli.