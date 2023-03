Roma-Barcellona femminile diretta: ora LIVE la partita di oggi

Tutto pronto all'Olimpico per la prima volta della Roma femminile nello stadio di casa. Attese quasi quarantamila persone per i quarti di finale di Champions (gara di andata) contro il Barcellona.

20:04

La formazione del Barcellona

Così il Barcellona allenato da Giràldez e schierato con il 4-3-3: Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmatì, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Parallauelo

20:00

La formazione della Roma, c'è Bartoli

Questa la formazione scelta da Alessandro Spugna per la partita di stasera e schierata con il 4-4-1-1: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari; Minami; Serturini, Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa; Giacinti

19:55

All'intervallo l'esibizione di Noemi

Sarà la cantante, romana e romanista, Noemi ad esibirsi nell'intervallo di Roma-Barcellona.

19:53

L'assessore Onorato: "Partita storica"

L'assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ha detto: "Saranno 40mila gli spettatori stasera per una partita che è già storia. E a scrivere questa pagina sono prima di tutto lo donne e lo sport. Complimenti alla Roma: le atlete, il management e la proprietà".

19:37

La Roma annuncia la mascotte femminile

Nel giorno in cui le ragazze di Spugna giocano per la prima volta all'Olimpico la Roma, tramite l'app Socios, chiede ai tifosi di scegliere il nome della mascotte femminile che farà compagnia a Romolo. I nomi in lizza sono: Ersilia, Romina, Livia e Flora.

19:34

Tutto pronto all'Olimpico, calcio d'inizio alle 21

Tutto pronto allo stadio Olimpico per la partita (trasmessa da Dazn). Calcio d'inizio alle 21

Stadio Olimpico, Roma