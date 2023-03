Salvatori Rinaldi: "Vi racconto il mio dramma e il bellissimo gesto della Ternana"

Il dolore fa un rumore tremendo, soprattutto quando colpisce all’improvviso e sembra volerti dire che è arrivato il momento di mettere da parte i sogni. Deborah Salvatori Rinaldi , 31 anni, gioca a pallone da una vita («in famiglia sono tutti calciatori, ho semplicemente continuato la tradizione»), ma a febbraio s’è dovuta fermare per sottoporsi un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali, cioè per un tumore al naso. Una volta appresa la notizia, il mondo le è crollato addosso. La Ternana Women , la sua squadra attualmente in Serie B, ha deciso di rinnovarle il contratto per un’altra stagione. Il presidente Stefano Bandecchi ha parlato della scelta come della «dimostrazione che alle parole devono seguire i fatti. Perché noi parliamo sempre di squadre come famiglie, ma quando si arriva al momento del bisogno scappano tutti. Vogliamo portare una mentalità umana nel calcio. E vogliamo che Deborah non sia sola in una battaglia così importante». «Non me l’aspettavo - le parole dell’attaccante - me l’hanno comunicato dentro lo spogliatoio il giorno dopo aver appreso i risultati della biopsia. Per me è stata una vera pacca sulla spalla, che mi ha confermato di aver scelto una società che pone le sua basi su valori umani ormai sempre più rari».

Salvatori Rinaldi, quando ha scoperto di avere un tumore? Come ha reagito in un primo momento?

«Il 20 febbraio. Aspettavamo la risposta della biopsia e sinceramente speravamo tutti in qualcosa di meno grave. Ero con la mia famiglia, è molto difficile spiegare cosa si prova in quei momenti. Le gambe cedevano ma in un grande abbraccio siamo rimasti in piedi».

Quando è nata la sua passione per il calcio?

«In famiglia sono quasi tutti calciatori, papà, gli zii ed il nonno. Ho semplicemente continuato una tradizione fatta di pane e calcio. A 12 anni ho iniziato a giocare con la scuola calcio di Pineto insieme ai maschietti. Il mio idolo è sempre stato Nedved, ma porto nel cuore tutti quei grandi campioni che cercavamo di imitare al campetto: Scheva, Pippo Inzaghi, Del Piero, Totti, Treseguet, Kakà, Maldini, Pirlo, Zidane...».

Quanta voglia ha di tornare a giocare?

«Credo sia così scontata la mia voglia di tornare a giocare che non serve dirlo. Però io sono Deborah calciatrice, Deborah designer e pittrice, cosi come sono Deborah trentenne che non si ferma mai. Al momento oltre al calcio mi manca poter essere al 100% me stessa…».

Che percorso le hanno consigliato i medici?

«I dottori sono contenti di come è andato l’intervento. Ma ci sono ancora visite, controlli e terapie da affrontare. Dovrò stare in assoluto riposo, fare pochi sforzi e abituarmi ad un periodo di vita lenta e pacata».

La pittura è la sua seconda passione?

«Sì e negli ultimi due anni è diventata anche il mio lavoro oltre a quello di grafica e calciatrice. Ho aperto un’attività che si chiama Pia Design. Al momento devo sospendere, ma la pittura sarà forse una delle prime attività che riprenderò a fare».

Che ambiente ha trovato alla Ternana?

«Questa è la mia prima esperienza in serie B. Ho giocato 16 anni in serie A, ma appena arrivata a Terni ho capito che questo è un club con moltissimo margine di miglioramento, la dirigenza attuale lo sa e ha grandi progetti. In primis l’obiettivo della Ternana è sempre stato quello di mettere la persona davanti al calciatore/calciatrice».

Qual è la soddisfazione più bella che si è tolta nel calcio? Il gol che non dimenticherà mai?

«La soddisfazione più grande è ora. Non avrei mai immaginato che il mondo del calcio mi abbracciasse cosi tanto in questo periodo difficile. Ho giocato in America, in Spagna, nel Milan, nella Fiorentina…ho vinto scudetto e Coppa Italia, sono stata convocata in nazionale. Ho segnato gol splendidi ma poco incisivi, così come ho segnato gol semplici ma allo scadere della partita, come l’ultimo in Ternana- Chievo che ci ha fatto vincere la partita per 3 a 2. Altri gol invece sono impressi nella memoria perché carichi di significato, come quello di testa dotto la curva del Milan nel primo derby della madonnina al femminile. Indelebile».

Donne e professionismo. Le ragazze della sua generazione l’hanno inseguito per una vita intera.

«La mia generazione ha fatto da apripista. Finalmente le mille battaglie fatte di dedizione e resilienza hanno portato al professionismo. Il calcio femminile crescerà ancora».

Se la sente di lanciare un messaggio alle persone che come lei, anche non giocando a calcio, stanno giocando questa stessa partita?

«Mi arrivano messaggi stupendi di conforto. Io posso soltanto dire che notizie cosi ti fanno capire quanto sia importante godersi i piccoli momenti della vita. Ognuno ha le sue partite da giocare ma spesso la vita di unisce agli altri con dei fili, alcuni spessi come quelli della famiglia, altri più sottili…ma siamo tutti sotto lo stesso cielo e se pensiamo a quanto sia contagiosa la positività dovremmo iniziare a trasmettercela di più. Non si molla mai nella vita, mai».

Guardando indietro, cosa direbbe alla bambina che sognava di fare la calciatrice?

«Direi a quella bambina che alla fine è molto più forte di quanto si potesse immaginare. Direi a quella bambina di rifare le stesse scelte, quelle che ti fanno cambiare casa o squadra, quelle che ti indirizzano nello studio, quelle che ti avvicinano o allontanano dalle persone…ma anche quelle che ha fatto per quanto riguarda i valori da perseguire. Gli direi proprio di scegliere sempre gli stessi valori e combattere ancora per loro».