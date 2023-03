Women’s Cup di Viareggio: Rappresentativa Lnd in finale

La Rappresentativa Nazionale Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, al Benelli di Lido di Camaiore, hapareggiato contro Primavera della Fla iorentina ed è volata in finale con il Milan per disputare la finalissima della 4ª Women’s Cup di Viareggio , in programma domani al Campo Buon Riposo di Seravezza alle ore 15. La finale sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (Canale 58)

LA GARA - In sintesi il pari con la Viola. Al 2’ minuto dal fischio d’inizio, si comincia subito con un calcio di rigore per un contrasto in aria di Alice Zaghini su Alessia Carcassi (Pro Sesto), dal dischetto Valentina Colombo (Bologna) si trova davanti Viola Bartalini, molto brava nel respingere la palla. Quindici giri di lancetta e Denise Licari (Palermo) sblocca la partita e segna il suo primo gol del torneo. La ripresa è stata molto difficile e combattuta, a due minuti dal fischio d’inizio le viola pareggiano il contro con Anita Cochis.

COMMENTI - Presenti in tribuna il Consulente di Presidenza Ettore Pellizzari che ha espresso alle ragazze parole di incoraggiamento per la finalissima contro il Milan, un ringraziamento al mister Canestro e all’intero staff tecnico-dirigenziale per aver contribuito a questo risultato eccezionale. Soddisfatto il coordinatore tecnico Massimo Piscedda: «Quando si raggiunge la finale significa che è stato fatto un ottimo lavoro da parte delle giocatrici, del tecnico e dell’intero staff. Meritavamo la vittoria perché abbiamo giocato meglio della Fiorentina che è stata salvata da un portiere molto bravo. Arrivare in finale è un traguardo importante». Il capo delegazione Santino Lo Presti aggiunge: «Le ragazze della Rappresentativa Nazionale sono l’orgoglio della Lega Nazionale Dilettanti, hanno fatto un ottimo lavoro con una preparazione tecnica di alta qualità. Lo sport, il mondo del calcio unisce e da questo equilibrio nasce la forza per vincere portando a casa grandi risultati». Il segretario del Dipartimento Calcio Femminile Patrizia Cottini con emozione ha commentato: «Arrivare fin qui fa un effetto bellissimo. Sono entusiasta della squadra e del lavoro che hanno portato avanti le giocatrici, grazie al mister Canestro e all’intero staff. Tanti bei risultati significativi non solo sul campo ma per l’intero movimento del calcio femminile. La Rappresentativa Nazionale LND, in questa manifestazione sportiva internazionale, testimonia anche come i club stanno investendo sul calcio di base con la preparazione agonistica. In questi giorni ogni figura dello staff ha contribuito con il proprio impegno, dietro le quinte, al raggiungimento di questo brillante risultato». Il tecnico Marco Canestro ha aggiunto: «Arrivare in finale, alla nostra prima partecipazione, non era l’obiettivo iniziale, invece siamo riusciti a restare in gioco in tutte e tre le partite riuscendo ad ottenere un prestigioso risultato. Ringrazio sempre le ragazze, l’intero staff e i collaboratori per tutto il lavoro di scouting che fanno dall’inizio della stagione. Andiamo in finale contro una squadra che ha sette convocate nel prossimo raduno della Nazionale, da qui si capisce bene che il divario sarà ampio ma noi la vivremo come una bellissima esperienza cercando di dare tutto il nostro meglio».

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE LND-FIORENTINA 1-1

Reti: Licari 15’ pt (Lnd), Cochis 43’ st (Fiorentina)

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE LND (4-3-3): Holzer; Tschoell, Collovà, Battilana (Passarani 37’ st), Servetto (Campostrini18’ st) , Montemezzo, Bauce (Purpura 18’ st), Licari (Gattuso 37’), Penzo (Mattiello 28’ st), Carcassi (Vergari 37’ st), Colombo (Coppola 28’ st). A disp: Brambilla, Papandrea, Passeri, Ciabini, Catena, Pisoni, Passarella

All.: Canestro

FIORENTINA (4-3-3): Bartalini; Pallicca (Bossi 34’ st), Bartolini, Zaghini, Lombardi (25’ Gozzi st), Barsali (Balducci 34’ st), Innocenti (Masini 17 st), Santini (Dalle Mura 25’ st), Pensante (Cochis 25’ st), Vespi (Ciabini 1’ st), Penna. A disp: Zuluri, Anastasi, Bellolli, Ciampi, Lunghi

All.: Ricci

ARBITRO: Valentina Biondi di Lucca

Guardalinee: Marina Corsini di Livorno e Sara Schinco di Arezzo

L’elenco delle convocate della Rappresentativa Lnd

Portieri: Clara Holzer (Sudtirol), Marta Papandrea (Portogruaro), Alessia Passarella (Lucchese)

Difensori: Noemi Battilana (Vicenza), Laura Tschoell (Merano), Serena Campostrini (Isera), Marta Lucia Collova (Palermo), Sara Brambilla (Pro Sesto), Noemi Passeri (Chieti), Carlotta Servetto (Padova), Aurora Passarani(Trastevere)

Centrocampisti: Teresa Penzo (Vicenza), Martina Montemezzo (Vicenza), Denise Licari (Palermo), Alice Mattiello (Venezia FC), Giada Catena (Jesina), Ilaria Gattuso (Cosenza)

Attaccanti: Valentina Colombo (Bologna), Alice Coppola (Roma), Alessia Carcassi (Pro Sesto), Gaia Vergari (Roma), Mariachiara Bauce (Vicenza), Valentina Purpura (Palermo), Isabel Pisoni (Meran)

Staff - Capo Delegazione: Santino Lo Presti; Coordinatore Tecnico: Massimo Piscedda; Segretario Dipartimento Calcio Femminile: Patrizia Cottini; Segretario: Edoardo Gallegati; Allenatore: Marco Canestro; Vice Allenatore: Paolo Visintini; Allenatore Portieri: Erasmo Sabatini; Preparatore atletico: Antonio Strazzeri; Medico: Piergiovanni Andreani; Fisioterapista: Ignazio Bernasconi; Magazziniere: Walter Ciolli; Ufficio Broadcasting: Nicolò Caira; Ufficio Stampa e Comunicazione: Vita Locantore

4ª VIAREGGIO WOMEN’S CUP

1ª giornata - Martedì 21 Marzo 2023 - ore 15

Arezzo-Rappresentativa Nazionale LND 1-4

2ª giornata - Giovedì 23 Marzo 2023 - ore 15

Westchester United-Rappresentativa Nazionale LND 1-4

3ª giornata - Sabato 25 Marzo 2023 - ore 11

Fiorentina-Rappresentativa Nazionale LND 1-1

Finale - Lunedì 27 Marzo 2023 - ore 15

Campo Buon Riposo - Seravezza