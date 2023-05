Dazn in campo per il calcio femminile: l'iniziativa riguarda la Nazionale

Dazn scende in campo per il calcio femminile per accrescerne la notorietà e visibilità. La nota piattaforma per il live streaming sportivo ha annunciato un nuovo contenuto disponibile per app, chiamato "Diletta Missione Coverciano", che ha come protagoniste le atlete della Nazionale. Le calciatrici italiane hanno infatti aperto le porte di Coverciano a Diletta Leotta e Barbara Cirillo in occasione dell’ultimo ritiro prima della partenza per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023, che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda, raccontandosi a tutto tondo ai microfoni delle giornaliste.