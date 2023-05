Di Trapani: "Mondiali di calcio femminili senza tv una vergogna"

"Ha ragione Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport : i mondiali di calcio femminile senza la tv sono una vergogna". Si apre così il post sui social di V ittorio Di Trapani , presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana che ha parlato del recente commento pubblicato dal direttore del Corriere dello Sport - Stadio proprio sui Mondiali femminili senza tv. Infatti la Coppa del Mondo femminile a 32 squadre, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto, non ha ancora trovato qualcuno disposto a trasmettere le partite .

I Mondiali femminili senza tv, una vergogna

Vittorio di Trapani: "Ha ragione Ivan Zazzaroni"

Queste le parole sui social di Vittorio Di Trapani: "Ha ragione Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: i mondiali di calcio femminile senza la tv sono una vergogna. Penso che serva un patto in nome dell'interesse sociale a dare la massima visibilità a un movimento in crescita. Per questo tutti i soggetti in campo dovrebbero fare un passo in avanti: la Rai migliorando l'offerta, la Fifa(con un impegno in questo senso della Figc) abbassando le pretese economiche. Il ministro dello Sport Andrea Abodi potrebbe avere un ruolo decisivo di mediazione".