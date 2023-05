Totti e il Mondiale femminile: "Sostegno alle giocatrici, devono andare in tv"

E' in arrivo a Budapest domani perché al cuore non si comanda. E allora, come a Tirana, Francesco Totti sarà alla Puskas Arena a tifare Roma in finale di Europa League. Prima di volare in Ungheria, però, il pensiero di Francesco Totti è rivolto anche al calcio femminile. Perché Totti, come dimostra anche il post di complimenti fatto alla Roma per la vittoria dello scudetto, è molto vicino a un movimento in crescita e per questo, anche lui, si chiede come mai il Mondiale femminile in programma in Australia e Nuova Zelanda, non abbia ancora copertura televisiva in Italia. L'occasione per chiederglielo è un post che Totti ha pubblicato oggi in cui mostra la maglia numero 10 della Roma che gli ha spedito Manuela Giugliano. E con lei tutte le altre campionesse d'Italia.