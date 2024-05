Calcio femminile, nasce la Coppa del Mondo per club: tutti i dettagli

La prima Coppa del mondo di calcio femminile per club "dovrebbe riunire 16 squadre" e svolgersi tra gennaio e febbraio 2026 , in un luogo ancora da definire. Lo ha deciso oggi la FIFA , in occasione del suo 74esimo Congresso, a Bangkok.

Un Mondiale femminile ogni quattro anni

La nuova competizione femminile dovrebbe svolgersi ogni quattro anni, proprio come la Coppa del mondo di calcio maschile per club, che tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025 sarà disputata negli Stati Uniti con il suo nuovo format a 32 squadre.

Al vaglio un'ulteriore competizione per i club femminili

"Maggiori dettagli saranno forniti a tempo debito" ha chiarito il massimo organo di governo del calcio mondiale in merito alla competizione femminile, che era già stata presa in considerazione a dicembre, nell'ambito della strategia di investimento nel calcio per club. Al Congresso è stata inoltre proposta anche un'ulteriore competizione per i club femminili, sulla base delle richieste delle Confederazioni, a partire dal 2027, per facilitare lo sviluppo globale del movimento.