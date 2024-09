Goleada Roma, la Juve sbanca Parigi: due italiane alla prossima Champions League femminile

Champions League femminile, Roma e Juve ai gironi

Le giallorosse battono il Servette con un risultato complessivo di 10-3. Assoluto dominio di Giacinti e compagne che, dopo il 3-1 in casa, dilagano in trasferta. 7-2 il risultato finale della sfida in Svizzera: per le ragazze di Spugna vanno a segno Haavi, Giugliano, Kumagai, Giacinti (doppietta) e Dragoni (doppietta). Più combattuta l'impresa della Juventus che elimina e batte in entrambe le sfide il più quotato PSG. Come la Roma, anche le bianconere in casa avevano battuto le francesi per 3-1. Il ritorno si mette subito in discesa grazie al gol dopo due minuti di Cantore. Leuchter pareggia su rigore nella ripresa, ma la rete di Bonansea nel finale chiude i discorsi. Domani a Nyon ci saranno i sorteggi dei gironi.