Sorteggio Champions femminile diretta: le avversarie di Roma e Juve LIVE

ROMA - Roma e Juve ok nella Champions Femminile: ieri sera hanno centrato la qualificazione ai gironi. L’impresa è delle bianconere di Canzi che, dopo il 3-1 dell’andata, hanno fatto fuori nell’ultimo turno preliminare il favoritissimo Psg (semifinalista nella passata edizione) vincendo pure a Parigi per 2-1 grazie ai gol di Cantore e Bonansea. La Roma di Spugna partiva dal 3-1 e non ha fatto sconti al Servette, mettendolo sotto per 7-2. Per il sorteggio della fase a gironi, le 16 squadre vengono suddivise in quattro fasce da quattro squadre. Ora il sorteggio: tutti gli aggiornamenti in diretta.